 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ardından Batı Şeria'da binlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ardından Batı Şeria'da binlerce Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından işgal altındaki Batı Şeria'da da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistin Esirler Cemiyeti, gözaltına alınanların arasında 355 çocuk ve 200 kadın olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail güçlerinin gözaltı sırasında işkence, darp, doğrudan ateş açma, tecavüz tehdidi, polis köpeği kullanımı ve canlı kalkan olarak kullanma gibi suçlar işlediği ifade edildi. İsrail hapishanelerindeki Filistinli sayısı ise 8 bin 800'e ulaştı.

İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki saldırıların ardından Batı Şeria\'da binlerce Filistinliyi gözaltına aldı
14.01.2024 - 16:51,  Güncelleme: 16:53
Abone Ol

Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 100 günü geride bırakan İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da da 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlediği ve soykırım yaptığı 100 gün boyunca Batı Şeria'da da en az 5 bin 875 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Gözaltına alınanlardan 355'inin çocuk, 200'ünün kadın olduğu ifade edilen açıklamada, İsrail güçlerinin gözaltına alırken işkence, darp, doğrudan ateş açma, tecavüz tehdidi, polis köpeği kullanımı ve canlı kalkan olarak kullanmak gibi suçlar işlediği aktarıldı.

Açıklamada İsrail güçlerinin "zorla kaybetme" suçu işlediği ve Gazze'de alıkoyup götürdüğü kişilerin akıbetine ilişkin bilgi vermeyi reddettiği kaydedildi.

Aralık 2023'e kadar olan verilere göre İsrail hapishanelerindeki toplam Filistinli sayısının 8 bin 800 olduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ardından Batı Şeria'da binlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika


17:15
Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37
Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53
Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi

Son Dakika
17:15 Panathinaikos'un yolunu tutan Samet Fatih Terim'i öve öve bitiremedi
16:44 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahtı en büyük oğlu Prens Frederik'e devretti
16:37 Aslışah Alkoçlar, kendini anneannesi Hülya Koçyiğit'e benzetti, paylaşıma yorum yağdı
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:53 Trabzon'da baba oğul arasında çıkan tartışma sonucu intihar olayı yaşandı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu derin göğüs dekolteli pembe elbisesiyle büyüledi
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 17:47:11. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların ardından Batı Şeria'da binlerce Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement