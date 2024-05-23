İsrail, Gazze Şeridi\'ndeki saldırıyı genişletmek için daha fazla asker gönderecek

Güncel

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 7 Mayıs'tan bu yana kara saldırısının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a daha fazla asker gönderileceğini ve saldırının genişleyeceğini açıkladı.

The Times of Israel'in haberine göre, Gallant beraberindeki askeri yetkililerle işgal altında tuttukları ve insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nin kıyı bölgesine gitti.

"BU OPERASYON DEVAM EDECEK"

İsrail'in 7 Mayıs'ta sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirerek Refah'ta başladığı kara saldırısını genişleteceklerini söyleyen Gallant, "Bu operasyon devam edecek ve karadan ve havadan daha fazla kuvvetle genişleyecek." dedi. İsrail Savunma Bakanı Gallant, ayrıca İsrail'in "esirlerin geri dönüşü için gerekli koşulları oluşturmaya" çalıştığını da kaydetti.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI OPERASYONU

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu. Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. İsrail Güvenlik Kabinesinin, 10 Mayıs'ta Refah'a kara saldırılarının "alanının genişletilmesine" ilişkin kararı onayladığı belirtilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 230 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 9 katliam gerçekleştirdiği ve bu saldırılarda 91 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 210 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 35 bin 800'e, yaralı sayısının 80 bin 200'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.