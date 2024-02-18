İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor

Katliama devam eden İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyini geri kalan kısımlarından ayırmak amacıyla Gazze'nin doğusundan batısına doğru uzanacak bir yol inşa etmeye başladığı iddia edildi. Yolun, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimi Nahal Oz'dan başlayacağı ve Gazze'yi enlemesine keserek Akdeniz yakınlarına kadar uzanacağı belirtiliyor.

18.02.2024 17:55  Güncelleme: 18:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyini geri kalan kısımlarından ayırmak için Gazze'nin doğusundan batısına doğru uzanacak bir yol inşa etmeye başladı.

İSRAİL, GAZZE ŞERİDİNİ BÖLECEK YOL İNŞA EDİYOR

Gazze'de katliama devam eden İsrail ordusu şimdi de Gazze'yi bölmek için harekete geçti. İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyini geri kalan kısımlarından ayırmak amacıyla Gazze'nin doğusundan batısına doğru uzanacak bir yol inşa etmeye başladığı öne sürüldü. İsrail sağına yakınlığıyla bilinen Kanal 14 Televizyonunun haberinde, söz konusu yolun, Gazze sınırındaki Yahudi yerleşim birimi Nahal Oz'dan başlayacağı ve Gazze'yi enlemesine keserek Akdeniz yakınlarına kadar uzanacağı belirtildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor

İŞ MAKİNELERİYLE EVLERİ YIKTILAR

Orduya ait çok sayıda iş makinesi, kamyon ve ekipmanın, "794" ismini taşıyacak yol için bir taş kırma tesisi inşa ettiği kaydedildi. Kanal, İsrail ordusunun, yeni inşa edilecek yolun sağ ve solunda kalan bütün evleri yıktığı anların videosunu yayınlarken, kanalın muhabiri de "Bu, ordunun, Gazze'de uzun süre kalmaya hazırlandığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu. Bölgesel ve uluslararası düzeyde yapılan uyarılara rağmen, İsrail ordusu, Refah'a yönelik kara harekatına hazırlık yapıyor.

GAZZE ŞERİDİ'NDE 2 MİLYONA YAKIN KİŞİ YERİNDEN OLDU

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor

İSRAİL, REFAH'I HAVA SALDIRILARIYLA HEDEF ALIYOR

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı. Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

İsrail, Gazze Şeridi\'ni bölecek yol inşa ediyor
Kaynak: AA

Akdeniz, İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Oooo: Gazzelilere müslüman olmayan ülkeler sahip çıkıyor Bu vebal biz ve bizi yönetenlere yeter Hz Allah o mazlum topluluğa yakın zamanda yardım etsin inşaAllah 80 9 Yanıtla
  • Ercan Aral : İnşallah bu yol onlara CEHENNEM olur. 2 3 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 06:56:13. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ni bölecek yol inşa ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement