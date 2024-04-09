UNRWA: İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye gıda yardımı ulaştırılamıyor

DJI, Ronin Kamera ve Aksesuar Serisinin 10. Yılında Yeni Modellerini Tanıttı

DJI, Ronin kamera ve aksesuar serisinin 10. yılına özel olarak yeni modellerini görücüye çıkardı. DJI RS 4 ve RS 4 Pro olarak adlandırılan yeni gimbal modelleri, profesyonel düzeyde kamera stabilizasyonu vadediyor. Ayrıca batarya ve kullanış açısından da oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor. Yeni DJI RS 4, özellikle bireysel içerik oluşturucularına hitap ediyor. Sadece 1,4 kg ağırlığındaki cihaz; 3 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. RS 3 modeline göre daha iyi dikey çekimler yapabilmek için eksen kilitlerinin yükseltilmesi ve eğim aralığının genişletilmesiyle öne çıkıyor. RS 4 Pro modeli ise daha çok profesyonel film ekipleri ve stüdyolara hitap edecek. Yeni gimbal; 4,5 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. Ayrıca LiDAR otomatik odaklama ve Next-Gen ActiveTrack Pro özelliğine yer veriyor. Fiyatlandırma ise DJI RS 4 için 549 dolardan ve RS 4 Pro için 869 dolardan başlıyor. DJI, yeni gimbal modellerinin satışına önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağını söyledi.