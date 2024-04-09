UNRWA: İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye gıda yardımı ulaştırılamıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNRWA: İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye gıda yardımı ulaştırılamıyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in engellemesi nedeniyle ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaştıramadığını açıkladı. UNRWA'nın X'teki hesabından, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne yönelik gıda yardımlarına ilişkin açıklama yapıldı. Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan UNRWA gıda konvoylarının tümünün sene başından bu yana İsrail'in engellemesi nedeniyle bölgeye giremediğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail'in onay vermemesi nedeniyle şubat ve mart aylarında gıda yardım konvoylarının yüzde 40'ının Gazze'ye giremediği bildirildi. Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı. Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı. İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

09.04.2024 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in engellemesi nedeniyle ocak ayından bu yana Gazze'nin kuzeyine gıda yardımı ulaştıramadığını açıkladı.

UNRWA'nın X'teki hesabından, İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne yönelik gıda yardımlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi planlanan UNRWA gıda konvoylarının tümünün sene başından bu yana İsrail'in engellemesi nedeniyle bölgeye giremediğinin altı çizilen açıklamada, ayrıca İsrail'in onay vermemesi nedeniyle şubat ve mart aylarında gıda yardım konvoylarının yüzde 40'ının Gazze'ye giremediği bildirildi.

Yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan ve milyonlarca Filistinli mülteciye destek sağlayan UNRWA'nın tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin bazı UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti. UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Aralarında ABD'nin de yer aldığı yaklaşık 10 ülke ve kurum, UNRWA'ya bağışlarını dondurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in UNRWA'ya ilişkin suçlamalarını kanıtlayamaması üzerine Avustralya, Kanada, İsveç ve Avrupa Birliği (AB), kararlarından dönerek Ajansı finanse etmeyi sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Göçmenler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA: İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye gıda yardımı ulaştırılamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
    19:27 Otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

    Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile ATV kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Manisa'da ATV ile kamyon çarpıştı: 1 ölü
    19:20 Manisa'da ATV ile kamyon çarpıştı: 1 ölü

    Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen kazada, ATV ile kamyon çarpıştı. Kazada ATV sürücüsü hayatını kaybederken, kamyon sürücüsü ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kartal'da 1 kişinin yaralandığı balkon çökme anı kamerada
    19:18 Kartal'da 1 kişinin yaralandığı balkon çökme anı kamerada

    Kartal Cevizli Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki balkon çökmesi sonucu yaşlı bir kadın yaralandı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

  • Şırnak'ta dolu yağışı etkili oldu
    19:18 Şırnak'ta dolu yağışı etkili oldu

    Şırnak merkez ve ilçelerinde iki gündür etkili olan sağanak yağışın ardından birçok bölgede dolu etkili oldu. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağış yerini doluya bıraktı. Yüksek bölgelerde kar yağışı görülürken alçak bölgelerde ise dolu ve gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

  • Xiaomi, Baby Care Edition ile akıllı bebek kamerası pazarında devrim yapmayı hedefliyor
    19:10 Xiaomi, Baby Care Edition ile akıllı bebek kamerası pazarında devrim yapmayı hedefliyor

    Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla anne-babaları hedefliyor. Cihaz, Full HD çözünürlük ve geniş açıyla bebeklerin güvenliğini artıracak. Wi-Fi bağlantısı ve çevrim dışı kullanım özelliğiyle dikkat çeken ürün, 115 dolar fiyatla satışa sunulacak.

  • Apple'ın M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı
    19:10 Apple'ın M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı

    32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi. Editörümüz Alperen tarafından yapılan testlerde, oyun performansının tatmin edici olmadığı ve pil kullanımının da düşük olduğu belirtildi. Ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğu ifade edildi.

  • Starlink Kullanıcı Sayısı Giderek Artıyor
    19:09 Starlink Kullanıcı Sayısı Giderek Artıyor

    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından sunulan Starlink, uydu üzerinden internete erişebilmeyi mümkün kılıyor. Son dönemlerde ilginin bir hayli yükseldiği Starlink'in kullanıcı sayısı dört ay içerisinde 500 bin artarak 2.7 milyona yükseldi. Hizmetin Türkiye'de henüz kullanıma sunulmamasına rağmen, ülkemizdeki çalışmalar devam ediyor.

  • DJI, Ronin Kamera ve Aksesuar Serisinin 10. Yılında Yeni Modellerini Tanıttı
    19:09 DJI, Ronin Kamera ve Aksesuar Serisinin 10. Yılında Yeni Modellerini Tanıttı

    DJI, Ronin kamera ve aksesuar serisinin 10. yılına özel olarak yeni modellerini görücüye çıkardı. DJI RS 4 ve RS 4 Pro olarak adlandırılan yeni gimbal modelleri, profesyonel düzeyde kamera stabilizasyonu vadediyor. Ayrıca batarya ve kullanış açısından da oldukça önemli iyileştirmeler getiriyor. Yeni DJI RS 4, özellikle bireysel içerik oluşturucularına hitap ediyor. Sadece 1,4 kg ağırlığındaki cihaz; 3 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. RS 3 modeline göre daha iyi dikey çekimler yapabilmek için eksen kilitlerinin yükseltilmesi ve eğim aralığının genişletilmesiyle öne çıkıyor. RS 4 Pro modeli ise daha çok profesyonel film ekipleri ve stüdyolara hitap edecek. Yeni gimbal; 4,5 kg'a kadar olan kameraları taşıyabiliyor. Ayrıca LiDAR otomatik odaklama ve Next-Gen ActiveTrack Pro özelliğine yer veriyor. Fiyatlandırma ise DJI RS 4 için 549 dolardan ve RS 4 Pro için 869 dolardan başlıyor. DJI, yeni gimbal modellerinin satışına önümüzdeki haftalardan itibaren başlayacağını söyledi.


19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan “Refah“ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "Refah" mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
16:19 YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi YSK, 6 il ve 10 ilçe için yapılan başvurularla ilgili kararını verdi
15:12 Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş Hamile kardeşini kaçarak evlendiği için katletmiş!
17:39 İran’da silahlı saldırıda 5 polis öldü İran'da silahlı saldırıda 5 polis öldü
16:58 Mersin’de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi Mersin'de 3 kişilik aileyi yakıp cezaevinde intihar eden şüphelinin cenazesi köyünde istenmedi
16:29 Fransa’da bir camiye saldırı düzenlendi Fransa'da bir camiye saldırı düzenlendi
16:05 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar’ın ’siyasi rüşvet’ iddialarına yanıt verdi Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'ın 'siyasi rüşvet' iddialarına yanıt verdi
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
15:36 Elazığ’da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi Elazığ'da park tartışmasında polisin hızlı müdahalesi faciayı önledi
15:27 Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK’ya sevk edildi Süper Kupa maçında sahadan çekilen Fenerbahçe, PFDK'ya sevk edildi
14:49 Yeniden Refah Partisi’nden hükümete “İsrail“ çağrısı: Kürecik’i kapatın Yeniden Refah Partisi'nden hükümete "İsrail" çağrısı: Kürecik'i kapatın
14:25 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı 2 yıllık ilişkiyi itiraf etmişti! Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı öpücüklere boğduğu video ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 19:29:56. #1.13#
SON DAKİKA: UNRWA: İsrail'in engellemesi nedeniyle Gazze'ye gıda yardımı ulaştırılamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement