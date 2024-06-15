İsrail, Gazze'ye kurbanlık hayvan girişini engelledi - Son Dakika
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İsrail, Gazze'ye kurbanlık hayvan girişini engelledi

Gazze'deki hükümet, İsrail'in sınır kapılarını kapatıp Gazze'ye kurbanlık hayvan girişini engelleyerek yüzbinlerce aileyi Kurban Bayramı'ndan mahrum ettiğini bildirdi. İsrail'in bu engelin insan haklarının ihlali ve insani değerlerin göz ardı edilmesi anlamına geldiği belirtilirken, uluslararası toplumun müdahale etmesi ve İsrail ve ABD'ye baskı yapması çağrısı yapıldı.

15.06.2024 21:59
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Gazze'deki hükümet, İsrail'in, Gazze'ye kurbanlık hayvan girişini engelleyerek yüzbinlerce aileyi bayramdan mahrum ettiğini bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, sınır kapılarını kapatıp Gazze'ye kurbanlık girişini engelleyerek suç dosyasına bir yenisini daha eklediği ifade edildi.

Kurbanlık girişine engel olunmasının, "insan haklarının açık bir ihlali ve insani ve İslami değerlerin göz ardı edilmesi" anlamına geldiği aktarılan açıklamada, kurbanlıkların, Müslümanların Kurban Bayramı'nın gelişiyle yerine getirdiği ritüel, ibadet ve adakların ayrılmaz bir parçası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in, kurbanlık girişine engel olarak kendisi ve ABD'nin çirkin yüzünü gösterdiği gibi Gazze'de yüzbinlerce aileyi de Kurban Bayramı'nı idrak etmekten ve kurban kesmekten mahrum ettiği kaydedildi.

"Ahlaki ve hukuki sorumluluk, uluslararası toplumun, soykırımı ve Müslümanların haklarına yönelik bu açık ihlalleri durdurmak için ciddi şekilde müdahale etmesini gerektirir." denilen açıklamada, uluslararası toplum, Gazze'deki savaşın sona ermesi, sınır kapılarının açılması ve ablukanın kaldırılması için İsrail ve ABD'ye baskı yapmaya çağrıldı.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Gazze'ye kurbanlık hayvan girişini engelledi - Son Dakika

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