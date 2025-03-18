İsrail Gazze'ye Saldırdı: 230 Kayıp - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye Saldırdı: 230 Kayıp

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İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı; en az 230 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var.

18.03.2025 07:24
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- İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı: En az 230 kişi hayatını kaybetti

GAZZE - İsrail hükümeti, tüm rehinelerin serbest bırakılması da dahil belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığını açıkladı. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı, saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 230 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze Şeridi'ne geniş çaplı saldırı başlattı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, bundan sonra Hamas'a karşı artan bir kararlılıkla hareket edileceği belirtilerek, "Hafta sonu İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından sunulan operasyon planı İsrail liderliği tarafından onaylandı. Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, IDF'ye Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı güçlü bir şekilde harekete geçme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. Bu doğrultuda Gazze Şeridi'ne saldırı başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "IDF şu anda, yaşayan ve ölen tüm rehinelerin serbest kalması da dahil, siyasi kademe tarafından belirlenen savaş hedeflerine ulaşmak için Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerine saldırmaktadır" denildi.

Dehşet anları kameralara yansıdı

Filistin Sivil Savunma Teşkilatı'ndan edinilen bilgilere göre ise, saldırılarda en az 230 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında çok sayıda çocuğun da bulunduğu açıklanırken, yüzlerce kişinin de yaralandığı bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail Gazze'ye Saldırdı: 230 Kayıp - Son Dakika

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