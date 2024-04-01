Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne geçen ay günlük ortalama 159 insani yardım tırının girdiğini ve bunun bölgedeki ihtiyacın çok altında olduğunu bildirdi.
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki duruma ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklamada bulundu.
İsrail'in, açlıkla mücadele eden Gazze'ye mart ayında günlük ortalama sadece 159 insani yardım tırının girişine izin verdiği ve bunun bölgedeki ihtiyacın çok altında olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Erişim engelleri, insani yardım aktörlerinin Gazze Şeridi'ndeki insanlara ulaşma kabiliyetini tehlikeye atmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
İsrail, işgal, saldırı ve açlığın pençesindeki Gazze'ye insani yardımları engelliyor
Dünya genelinde çok sayıda ülkeden Mısır toprakları üzerinden Gazze'ye ulaştırılmak üzere gönderilen insani yardımların büyük bölümü İsrail'in engellemeleri nedeniyle Mısır'da beklemeye devam ediyor.
İsrail, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye insani yardımların girişine izin vermesi için yapılan uluslararası çağrıları dikkate almıyor.
Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında Gazze'ye insani yardımlara izin verilmesi konusunda aldığı geçici tedbir kararını da uygulamayı reddediyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 14 Mart'ta X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu anda (Gazze'ye) günde en az 500 tır veya eş değer yardımın girişine ihtiyaç var." ifadelerini kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Gazze'ye yetersiz insani yardım gönderiyor - Son Dakika
31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, seçimi açık farkla kazandı. CHP'li Gençay, kesin olmayan sonuçlara göre 26 bin 446 oyla Didim Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.
Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası yapılan açıklamalarda bulundu. Kesikbaş, demokrasiye sahip çıkan herkese teşekkür ederek, ekonomiye odaklanma zamanının geldiğini belirtti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde, Elazığ merkezdeki sandıkların tamamı açıldı. Türkiye'de seçimlerde birinci parti konumunda olan CHP, Elazığ'da il, ilçe ve belde belediyelerden herhangi birini kazanamadı.
Tokat'ta 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre MHP'li Mehmet Kemal Yazıcıoğlu belediye başkanı olurken ilçelerin 6'sında MHP, 3'ünde AK Parti ve 2'sinde ise CHP kazandı.
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinin tamamlanmasının ardından Sivas il merkezi ve ilçelerinde sonuçlar netleşti. İl merkezinde Büyük Birlik Partisi adayı ipi göğüslerken bazı ilçelerde de Belediye Başkanlıkları el değiştirdi.
31 Mart Yerel Seçimlerinde AKP yönetiminden CHP yönetimine geçen ilçelerden biri de İstanbul'un Beykoz Belediyesi oldu. Yeni dönem Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'Bu yolda bizimle yürüyen herkese teşekkürler. Hazırız, çok çalışacağız' dedi.
Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, 2019'dan sonra 2024 seçimlerinden de zaferle ayrıldı. Geyikçi, seçim zaferini vatandaşlarla birlikte kutladı ve önümüzdeki dönemde de Finike için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
Adana'da Cumhuriyet Halk Partisi Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan rakamlara göre Adana Büyükşehir Belediyesiyle birlikte 9 ilçeyi de kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?