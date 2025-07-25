İsrail Gazze'ye Yine Saldırdı: 27 Ölü

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde yine Filistinlilerin toplandığı alanları, yerinden edilenlerin çadırlarını, yerleşim bölgelerini ve yardım dağıtım noktalarını hedef aldı.

Gazze kentindeki Kahire Okulunun hedef alındığı İsrail saldırısında 1'i kız çocuğu olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alana düzenlediği hava saldırısında 2 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi'ne düzenlenen İsrail hava saldırısında da 3 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.

Gazze'nin Rimal Mahallesi'nde sığınmacıların kaldığı Rimal Okulunun çatısı İsrail'e ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail topçusu, Gazze kentinin kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde bir apartmanı vurdu, 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan Köprüsü yakınlarında Filistinlilerin toplandığı bir alana düzenlenen İsrail saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda 1 Filistinli topçu saldırısıyla hayatını kaybederken, Beyt Lahiya'nın batısında daha önce İsrail saldırısında yaralanan 3 Filistinli de yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzeyinde insani yardım bekleyen sivilleri hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında da İsrail ordusu bir çadırı hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Han Yunus'ta İsrail'in daha önceki saldırısında yaralanan 2 Filistinli aldıkları yaralar nedeniyle hayatını kaybederken, sağlık ekipleri Han Yunus'un doğusundaki çeşitli bölgelerde 4 Filistinlinin cenazelerine ulaştı.