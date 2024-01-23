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İsrail'in Gazze'ye yardım misyonlarını reddetmesi sistematik kısıtlama - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye yardım misyonlarını reddetmesi sistematik kısıtlama

BM Dünya Gıda Programı, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım misyonlarını reddetmesinin sistematik bir kısıtlama olduğunu belirtti. Gazze'deki felaketin boyutunun her geçen gün kötüye gittiği ve bölgedeki insanların büyük bir gıda sıkıntısı yaşadığı vurgulandı. Gazze'de IPC 5 seviyesindeki insan sayısının endişe verici olduğu ifade edildi.

İsrail\'in Gazze\'ye yardım misyonlarını reddetmesi sistematik kısıtlama
23.01.2024 - 16:33,  Güncelleme: 16:38
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Batı Avrupa Kıdemli Bölgesel İletişim Sorumlusu Abeer Etefa, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyine ulaştırılacak insani yardım misyonlarını reddetmesinin "sistematik kısıtlama" olduğunu belirtti.

Etefa, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki felaketin boyutunun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirten Etefa, yerinden edilmelerin sürdüğüne ve Gazze Şeridi'nin güneyinde insanların çok kalabalık alanlarda yaşadığına işaret etti.

Etefa, WFP'nin Gazze'nin kuzeyine yönelik gıda yardım misyonlarının en son 11-13 Ocak'ta gerçekleştirdiğini ve bölgeye 15 bin kişiye yetecek kadar, 200 bin ton gıda ulaştırdığını bildirdi.

Yaklaşık 2,2 milyonluk Gazze nüfusunun tamamının, sürekli ve düzenli gıda yardımı gerektiren Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğinin 3. seviyesinde olduğunu vurgulayan Etefa, bu kişilerden yarım milyonunun ise IPC ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla karşı karşıya bulunduğunu kaydetti.

Etefa, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik insani yardım misyonlarını reddetmesiyle ilgili soruya, "(Gazze'nin kuzeyine yardımların girişine ilişkin) Evet, kesinlikle çok sistematik bir kısıtlama var. Bu sadece WFP için değil, sanırım hemen hemen herkes (tüm yardım kuruluşları) için." yanıtını verdi.

AA muhabirinin, "İsrail, Gazze'ye yönelik yardımları engellemeye devam ediyor. Gazze'deki insanlar çok kötü durumda ve büyük bir gıda sıkıntısı var. Ot toplayıp bunları yemeye çalışan insanların haberlerini görüyorsunuzdur. Siz kıdemli bir BM çalışanı olarak bu kadar kötü bir manzarayı daha önce nerelerde gördünüz, nasıl bir mukayese yapabilirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Etefa, şunları kaydetti:

"Gıdaya erişim ve gıda güvensizliği açısından bu çatışma ile diğer çatışmalar arasındaki karşılaştırma açısından bunun (Gazze'de yaşananlar) çok eşi benzeri görülmemiş bir durum olduğunu düşünüyorum."

Gazze'de IPC 5 seviyesinde bu kadar çok kişinin olmasının endişe verici olduğunu söyleyen Etefa, dünyada kıtlık benzeri koşullarda en fazla insan yoğunluğunun yaşandığı yer olan Gazze'deki duruma bu kadar hızlı gelinmesinin son derece endişe verici olduğunu belirtti.

Etefa, Yemen, Suriye ve Sudan gibi ülkelerde yıllarca süren çatışmaların ardından bu seviyelere gelindiğini hatırlatarak Gazze'de 100 günden kısa sürede mevcut şartlarda yaşayan insan sayısının bu kadar yüksek olmasına daha önce tanık olmadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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