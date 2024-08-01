İsrail, Gazzeli gazetecinin Hamas üyesi olduğunu iddia etti

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İsrail, daha önce alıkoyup serbest bıraktığı ve dün düzenlediği bombalı saldırıyla öldürdüğü Gazzeli gazeteci İsmail el-Gul'un Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu iddia etti.

İsrail ordusu, dün Gazze'nin kuzeyinde Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi'nin öldüğü saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gul'un Kassam Tugayları üyesi olduğu ve 7 Ekim'deki saldırılara katıldığı" ileri sürüldü.

İsrail ordusunun, Gazzeli gazeteciye yönelik iddialarına ilişkin herhangi bir delil sunmaması dikkati çekti.

Alıkonulduktan 12 saat sonra serbest bırakılmıştı

Öte yandan Al Jazeera muhabiri Gul, İsrail ordusunun mayıs ayında Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında alıkonulan Filistinli gazeteciler arasında yer almıştı.

İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu aralarında Gul'un da bulunduğu bazı Filistinli gazetecileri yaklaşık 12 saat sonra serbest bırakmıştı.

Gul, serbest bırakılmasının ardından çalıştığı kanala yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin kendisi dahil bazı gazetecileri baskın sırasında alıkoyarak kelepçelediğini ve sorguya çektiğini" anlatmıştı.

Gul ve Rifi, dün İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail saldırıları sonucu yıkılan evinin görüntülerini almak için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti.

Gazeteciler, Heniyye'nin yıkılan evinin çekiminin ardından bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarını hedef alan saldırıda öldürülmüştü.