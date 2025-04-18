İsrail Güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Vurdu

RAMALLAH, 18 Nisan (Xinhua) -- Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından vurulan 2 Filistinli genç hayatını kaybetti, bir genç de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, perşembe gecesi Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus vilayetine bağlı Osarin kasabası yakınlarında düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden 17 ve 19 yaşlarındaki Filistinlilerin kimliğini Cihad Adham Abdullah Adili ve Seyf Gassan Cabir Adili olarak açıkladı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre İsrail güçlerinin Osarin'e gerçek mermi kullanarak yoğun baskın düzenlemesinin ardından bölgede çatışma çıktı.

Haberde 20 yaşındaki bir başka Filistinlinin de dizine isabet eden bir kurşunla yaralandığı belirtildi.