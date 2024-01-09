İsrail Güçleri Batı Şeria\'da Bir Filistinliyi Öldürdü

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da "bıçaklı saldırı girişiminde" bulunduğu öne sürülen bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Ramallah yakınında bir Filistinlinin bölgedeki kontrol noktasında İsrail askerlerini "bıçaklama girişiminde" bulunduğu öne sürüldü.

Kimliği açıklanmayan Filistinlinin vurularak öldürüldüğü ve İsrail güçlerinden yaralanan olmadığı kaydedildi.

Olaya ilişkin Filistin makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 341'e çıktı.