İsrail güçleri ve gasbeden İsraillilerin Nablus Burka'da hasada saldırısında çiftçi öldü - Son Dakika
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İsrail güçleri ve gasbeden İsraillilerin Nablus Burka'da hasada saldırısında çiftçi öldü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçleri ve gasbeden İsraillilerin Nablus Burka'da zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırısında Filistinli çiftçinin öldüğünü duyurdu. Saldırıda 3 kişi mermiyle yaralandı, 5 kişi darbedildi; Kızılay, ambulans ekiplerinin alıkonulduğunu bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin Burka beldesinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırısında bir kişi hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ali Hasan Yusr el-Bezzari'nin (44), Nablus'un kuzeyindeki Burka beldesinde İsrail güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre de bir grup Filistin topraklarını gasbeden İsrailli, Burka'daki arazilerinde zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırdı.

Saldırganlar, çiftçilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada ise saldırıda 3 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, bunlardan birinin durumunun çok ağır olduğu, ayrıca 5 kişinin de darbedildiği ve yaralananlar arasında bir kadının olduğu bildirildi.

Kızılayın saha ekiplerine ilişkin yapılan başka bir açıklamada ise İsrail güçlerinin, Burka'daki yaralılara ulaşmaya çalışan ambulans ekiplerini alıkoyduğu, darbettiği ve ekiplerin araç anahtarları ile iletişim araçlarına el koyduğu belirtildi.

Ekiplerin daha sonra serbest bırakıldığı ancak yaralılara ulaşamadan bölgeden ayrılmaya zorlandığı aktarıldı.

Tulkerim'in El-Bazari bölgesinde de 8 çiftçinin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilerek yaralandığı aktarıldı.

???????Öte yandan WAFA, 5 Ekim'de de Burka'nın batısındaki Bab el-Cami bölgesinde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Saldırıda çiftçilerin çalışmalarının engellendiği ve Bezariya beldesinden bir çiftçiye ait traktöre el konulduğu aktarılmıştı.

Kaynak: AA
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