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İsrail, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım davasına tepki gösterdi - Son Dakika
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İsrail, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım davasına tepki gösterdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Güney Afrika'nın Gazze'deki soykırım davası açmasına tepki göstererek, iddiaların gerçeklikten uzak olduğunu belirtti. Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki eylemleri için Uluslararası Adalet Divanında dava açarak tedbir kararı talep etti. İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucunda binlerce Filistinli hayatını kaybetti ve sivil altyapı tahrip edildi.

İsrail, Güney Afrika\'nın Gazze\'deki soykırım davasına tepki gösterdi
29.12.2023 - 23:40,
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında "soykırım" davası açan Güney Afrika'ya tepki gösterdi.

Sözcü Haiat, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın İsrail'e "kan iftirası" attığını ifade ederek, İsrail'in bu davayı "iğrenerek reddettiğini" belirtti.

Güney Afrika'nın iddialarının "gerçeklikten ve yasal zeminden" uzak olduğunu savunan Haiat, Güney Afrika'nın dava yoluyla mahkemeyi "rezil ve aşağılayıcı biçimde istismar ettiğini" öne sürdü.

Haiat, "İsrail, Gazze'de yaşayanların düşmanı olmadığını açıkça belirtti. Gazze Şeridi'nde masumların zarar görmesini sınırlandırmak ve insani yardıma izin verilmesi için her türlü çabayı göstermektedir." iddiasında bulundu.

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki eylemleri için "soykırım davası" açtı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açarak, geçici tedbir kararı alınmasını talep etti.

ICJ'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere yönelik "Soykırım Sözleşmesi" kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle Güney Afrika'nın başvuru yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Güney Afrika'nın, "7 Ekim 2023'ten bu yana soykırımı önlemede başarısız olduğu ve soykırıma yönelik doğrudan ve aleni kışkırtmaları kovuşturmadığı" gerekçesiyle İsrail aleyhine tedbir kararına hükmedilmesini talep ettiği belirtildi.

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmiş olması durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlal eden devlet aleyhine ICJ'de dava açabiliyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 507 Filistinli öldürüldü, 55 bin 915 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 317 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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