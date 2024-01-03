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İsrail, Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezini hedef alarak gerçekleştirdiği saldırıda 1'i bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırılar 88. gününde devam ediyor.

03.01.2024 - 02:36,
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- İsrail, Han Yunus'taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı

HAN YUNUS - İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin Kızılayı'nın merkezini iki kez hedef alması sonucu 1'i bebek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar 88. günde devam ediyor. Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Kızılay'ın Han Yunus'taki merkezini bugün 2 kez hedef aldığı bildirildi. Savaş nedeniyle yerinden olan Filistinlilerin kaldığı binaya gerçekleştirilen saldırıda aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı aktarıldı. İsrail ordusunun ayrıca Kızılay çevresi ve El-Emel Hastanesi çevresini de hedef aldığı vurgulandı.

İsrail, Han Yunus\'taki Kızılay merkezini vurdu: 5 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
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