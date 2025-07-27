İsrail, Hanzala Gemisi'nde Aktivistleri Alıkoydu - Son Dakika
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İsrail, Hanzala Gemisi'nde Aktivistleri Alıkoydu

27.07.2025 02:06
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Gazze'ye yardım taşıyan Hanzala gemisindeki aktivistler, hükümetlerine serbest bırakılma çağrısı yaptı.

İsrail'in uluslararası sularda müdahale ettiği Gazze'ye insani yardım taşıyan Hanzala gemisinde alıkonulan aktivistler, serbest bırakılmaları için ülkelerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), Hanzala gemisinde bulunan aktivistlerin önceden çekilmiş video mesajlarını tüm sosyal medya hesaplarından??????? paylaştı.

Aktivistler, hangi ülkenin vatandaşı olduklarını belirttikten sonra "Eğer bu videoyu izliyorsanız, denizde yolumun kesildiğini ve Filistinlilere soykırım uygulayan İsrail güçleri tarafından kaçırıldığımı bilmelisiniz." ifadesini kullandı.

Arkadaşlarına, ailelerine ve tüm dünyaya seslenen aktivistler, mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmaları için hükümetlerine baskı yapılması çağrısında bulundu.

"İmdat. Hanzala gemisinin mürettebatı İsrail güçleri tarafından kaçırıldı." notuyla yapılan paylaşımlarda her aktivistin vatandaşı olduğu ülkenin dışişleri bakanlığı ve bakanının e-posta adresi ile sosyal medya hesapları paylaşıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Hanzala Gemisi'nde Aktivistleri Alıkoydu - Son Dakika

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