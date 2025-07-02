İsrail Hapishanelerinde 10.400 Filistinli - Son Dakika
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İsrail Hapishanelerinde 10.400 Filistinli

02.07.2025 13:36
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İsrail, hapishanelerinde 10.400'den fazla Filistinli tutmakta; durumları acil bir tehdit oluşturuyor.

İsrail'in hapishane ve gözaltı merkezlerinde aralarında kadın, çocuk, yaşlı ve hastaların da bulunduğu 10 bin 400'den fazla Filistinli, zor şartlar altında tutuluyor.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 26'dan fazla cezaevi ve gözaltı merkezlerinde 10 bin 400'den fazla Filistinli tutuluyor ve bunların 47'si kadın. İsrail'in hapsettiği Filistinli kadınlardan 2'si Gazze Şeridi'nden ve biri 66 yaşında.

Filistinli kadın tutuklular arasında 15 anne, 2 kız çocuğu, 10 yargılama veya suçlama olmadan alıkonulan idari tutuklu, 2 hamile kadın, ölümle mücadele eden 2 kanser hastası ve İsrail'in 7 Ekim 2023'ten önce alıkoyup esir takaslarıyla bırakılmasına müsaade etmediği, Filistin direnişinin sembollerinden Şatilla Ebu Ayyade ve Aya el-Hatib de bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde tutulanlardan 440'ı çocuk yaşta. Bu çocuklardan 100'ü suçlanma veya yargılama olmadan idari tutuklu olarak hapishanede tutuluyor.

İsrail hapishanelerinde 2 bin 500 hasta Filistinli var

Filistinliler, İsrail hapishanelerinde alıkonulan hastaların durumuna işaret ederek cezaevlerinin "ölüm hastanelerine dönüştüğünü" belirtiyor.

İsrail cezaevlerinde "yavaş yavaş ölen" 2 bin 500 hasta bulunuyor ve bunların 260'ı hayati tehlikesi bulunan hastalıklarla mücadele ediyor.

Hasta Filistinli tutuklular arasında 27'si tedavi alamayan kanser hastası, 22'si fiziksel ve zihinsel engelden muzdarip, ayrıca tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmek zorunda kalan 3 kişi yer alıyor.

İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerden 248'i 20 yıldır; 35'i de yaklaşık 30 yıldır demir parmaklıklar ardında tutuluyor.

Ayrıca İsrail hapishanelerinde 55 gazeteci tutuluyor.

İsrail, Gazze'den alıkoyduğu Filistinlileri "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırıyor

İsrail, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu binlerce kişiyi "yasa dışı savaşçı" şeklinde sınıflandırarak bu kişileri süresiz gözaltında tutabiliyor ve en temel haklarından dahi mahrum bırakıyor.

İsrail hapishanelerinde bu "yasa dışı savaşçı" olarak sınıflandırılan ve Gazze Şeridi'nden alıkonulan 2 bin 214 Filistinli bulunuyor. İsrail ordusunun kamplarında tutulan Gazzeliler ise bu sayının içinde yer almıyor.

Bazı serbest kalan Gazzeliler, kötü şartlar ve işkenceye maruz kaldıklarını belirtiyor.

Filistin Esirler Cemiyeti, Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Zamir Esirleri Koruma Kurumu'ndan Ağustos 2024'te yapılan açıklamada, "İsrail yargısı, binlerce Gazzeli esirin zorla kaybedilmesi ve işkence suçlarının pekiştirilmesine katkıda bulunmuştur. Zorla kaybetme suçu İsrail Meclisi'nin 2002'de çıkardığı 'yasa dışı savaşçı yasasına' dayanılarak uygulanmaktadır ve özü itibarıyla yargısal prosedürün bütünlüğünün açık ve net ihlalidir." ifadeleri kullanılmıştı.

İsrail hapishanelerinde kaybolan Gazzeli kadınların ne sayısı ne de ismi belli

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırıların ardından gözaltına aldığı binlerce Filistinli kadından İsrail hapishanelerinde kaybolanların akıbeti belli değil.

Gazze'de alıkonulan yaklaşık 12 bin Filistinliden 3 bininin hayatta olduğu tahmin ediliyor.

İsrail hapishanelerinde 1967'den bu yana 310 tutuklu hayatını kaybetti, bunların 73'ü, 7 Ekim 2023'ten sonra cezaevinde can verdi.

Bu kişilerin 115'inin işkence, 109'unun tıbbi ihmal, 79'u İsrail güvenlik güçleri tarafından kasten öldürüldü, 7'si ise hücrelerinde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu yaralandı.

İsrail makamları, hapishanede ölen 80 Filistinlinin cenazesini teslim etmeyi reddediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Hapishanelerinde 10.400 Filistinli - Son Dakika

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