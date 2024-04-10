İsrail hava saldırısında Nuseyrat mülteci kampında 14 Filistinli öldü

GAZZE, 10 Nisan (Xinhua) -- Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat mülteci kampındaki bir evi hedef alan İsrail hava saldırısında en az 14 Filistinli öldürüldü.
Görgü tanıkları Salı günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının kamptaki Ebu Yusuf ailesine ait bir evi hedef aldığını, evi tamamen yerle bir ettiğini ve saldırının komşu evlerde de hasara yol açtığını söyledi.
Tıbbi kaynaklar ise Xinhua'ya, İsrail hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişinin öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığını bildirdi. Tüm yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın Salı günü erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı 33.360'a ulaştı.
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