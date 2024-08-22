İsrail Heyeti, Mısır'a Gazze Şeridi ile Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın Açılması İçin Gitti

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İsrail'den bir heyetin, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını görüşmek için Mısır'a gittiği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Mossad Direktörü David Barnea ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in Başkanı Ronen Bar'dan oluşan heyetin Kahire'ye ulaştığı belirtildi.

Barnea ve Bar'ın öncülük ettiği İsrailli heyetin, Mısırlı ve ABD'li yetkililerle Kahire'de Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını görüşeceği ifade edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, esir takası müzakereleri öncesi Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini şart koşmuştu.

Mısır ise Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgaline karşı olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmiş daha sonra da Philadelphi Koridoru'nu işgal etmişti.

Philadelphi Koridoru'ndaki işgal ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle Gazze'ye giren yardımlarda ciddi düşüş yaşandı.

Ayrıca yurt dışında tedavi edilmesi gereken durumu ağır yaralılar ve hastalar Gazze'den çıkarılamıyor.