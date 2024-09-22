İsrail: Hizbullah'ı Çekmezse Girişimde Bulunacağız - Son Dakika
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İsrail: Hizbullah'ı Çekmezse Girişimde Bulunacağız

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ı Litani'nin kuzeyine çekmezse müdahale edeceklerini belirtti.

22.09.2024 16:16
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini dünya sağlayamazsa bunu kendilerinin yapacaklarını" söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, Hizbullah'ın bu sabah düzenlediği saldırıların ardından dünya genelinde onlarca mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti.

İsrail'in vatandaşlarını "Hizbullah'tan korumak için elinden geleni yapacağını" aktaran Katz, çatışmalar nedeniyle sınırdaki bölgelerden tahliye ettikleri vatandaşlarının evlerine güvenli şekilde dönmelerini sağlayacaklarını kaydetti.

Katz, "Bölgeye istikrar getirmek ve tırmanışı durdurmak isteyenler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını ve Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini sağlamalı. Dünya, Hizbullah'ın Litani'nin kuzeyine çekilmesini sağlamazsa İsrail bunu yapacak." ifadesini kullandı.

BMGK'nın, 2006'da İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasındaki savaşı sonlandırmak için çıkardığı 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalar son günlerde zirveye ulaştı.

Lübnan Hizbullahı, gece saatlerinden itibaren kuzeydeki Hayfa kenti çevresindeki Ramat David Askeri Üssü ve bölgedeki İsrail savunma sanayi şirketi Rafael'in merkezini hedef aldığını açıkladı.

İsrail'in kuzeyindeki bazı noktalara isabet eden roketler nedeniyle yaralananlar oldu, saldırılar hasara yol açtı.

İsrail ordusu da Lübnan içinde Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü hedeflere hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusunun, Beyrut'a yönelik hava saldırısı

İsrail ordusunun 20 Eylül'de Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk 7'si kadın 45 kişi hayatını kaybetti.

Hizbullah, saldırıda aralarında üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in de bulunduğu 15 mensubunun öldüğünü duyurdu.

Uluslararası toplum, İsrail'in üst üste gelen saldırıları karşısında bölgesel bir savaşın patlak verebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırındaki kuzey bölgelerden tahliye edilen vatandaşlarının evlerine güvenli biçimde dönmesini "savaşın hedefleri" arasında gösteriyor.

Buna karşın Lübnan Hizbullahı ise bölgedeki çatışmaların ancak İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durması halinde sona ereceğini vurguluyor.

Kaynak: AA

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