İsrail Hükümetinde Ateşkes Tartışmaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Hükümetinde Ateşkes Tartışmaları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, Gazze'de iki haftalık ateşkes için İsrail'e baskı yaparken, bazı bakanlar karşı çıkıyor.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD'nin Gazze Şeridi'nde iki haftalık ateşkesin başlatılması için İsrail'e baskı yaptığını, hükümetteki bazı bakanların ise bu adıma karşı çıktığını bildirdi.

KAN'ın siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Washington yönetiminin, Gazze'de iki haftalık ateşkesin başlatılması ve bu süreçte Hamas'ın silahsızlandırılmasına yönelik planın hayata geçirilmesi amacıyla İsrail üzerinde baskı kurduğu öne sürüldü.

Haberde, İsrail Güvenlik Kabinesinin dünkü toplantısında bazı bakanların Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasına karşı çıkarak saldırıların sürdürülmesini savunduğu aktarıldı.

Kaynaklara göre, İsrail hükümeti Genel Sekreteri Yossi Fuchs da kabine üyelerine, çok uluslu gücün Gazze'ye konuşlandırılmasını öngören anlaşmanın İsrail tarafından henüz imzalanmadığını bildirdi.

Haberde, güvenlik kabinesinin Gazze dosyasını görüşmek üzere pazar günü yeniden toplanmasının beklendiği ifade edildi.

KAN, söz konusu gelişmelerin, ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı Barış Konseyinin 31 Temmuz'da açıkladığı yol haritasına ilişkin İsrail hükümeti içindeki görüş ayrılıklarını yansıttığını belirtti.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Yerleşim Bakanı Orit Strock'un bu hafta Başbakan Binyamin Netanyahu'ya gönderdikleri mektupta, söz konusu yol haritasını "İsrail için tehlikeli" olarak nitelendirdikleri ve plana karşı çıktıkları kaydedildi.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Hükümetinde Ateşkes Tartışmaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Yeni Nesil Suç Örgütleri“ne 4 ilde eş zamanlı baskın 32 gözaltı "Yeni Nesil Suç Örgütleri"ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı
’Yasak aşk’ iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı 'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı
Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor Casperlar için hesap vakti: 149 kişinin onlarca yıl hapsi isteniyor
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe’nin gösterdiği bölgede arama Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama
Ev ve araba alacaklar dikkat BDDK’dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu Beylikdüzü’nde komşularının haber alamadığı kadın evinde ölü bulundu

15:56
Büyük aşk nikahla taçlanıyor Ronaldo ve Georgina evleniyor
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor
15:37
Kayahan’ın “Gönül Köşkü“ satılıyor İstenen rakam dudak uçuklattı
Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
15:05
Cevdet Yılmaz’dan Mısır’ın Mekke Anlaşması’na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?
14:51
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
Denize giren vatandaş savaştan kalma askeri mühimmat buldu
14:46
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
Fenerbahçe Ederson için kararını verdi
14:40
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Yol ortasındaki kavgaya damga vuran söz: Kocanı aldım elinden, çatla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2026 16:32:24. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Hükümetinde Ateşkes Tartışmaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.