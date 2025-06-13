İsrail İHA'ları Kızıldeniz'de İmha Etti

İsrail ordusu, İran'dan gönderildiği değerlendirilen 3 insansız hava aracının (İHA) Kızıldeniz'de imha edildiğini açıkladı.

İsrail basınının aktardığı ordu açıklamasında, donanmaya ait Saar 6 sınıfı korvetlerin Kızıldeniz'de 3 insansız hava aracını engellediği bildirildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'ların İran'dan gönderildiği değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.

Kuzeyde saldırı alarmları çaldı

İsrail basınının aktardığı bir başka ordu açıklamasında ise İran'dan gönderilen insansız hava araçları (İHA) nedeniyle İsrail'in kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği duyuruldu.

Ordunun İran'a ait iki insansız hava aracını İsrail'in kuzeyi üzerinde düşürdüğü aktarıldı.

İsrail'in İran'daki birçok kenti hedef alan saldırıları

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti.

Natanz'daki nükleer tesiste sızıntı olmadığı bilgisi verilmişti.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği bilgisi verilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a saldırı düzenlediklerini belirterek "tehlike ortadan kalkana kadar" saldırıların süreceğini söylemişti.

İsrail ordusu saldırılara 200'den fazla savaş uçağının katıldığını açıklarken insansız hava araçlarının da kullanıldığı kaydedilmişti.