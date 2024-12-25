İsrail İHA'sı Batı Şeria'da Çocuğu Vurdu

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda Filistinli bir çocuğu öldürdü.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Tubas'a bağlı Tammun beldesinde toplanan Filistinli gençlere İsrail İHA'sı tarafından ateş açıldı.
Saldırıda 17 yaşındaki Reyyan Husam Beni Avde, yaşamını yitirdi.
Filistin Kızılayı da yaptığı açıklamada, İsrail saldırısı sonucu yaralanan 2 kişiye müdahale ettiklerini duyurdu.
Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Tubas'a bağlı Tammun beldesindeki baskınına karşı çıkan direniş gruplarıyla İsrail askerleri arasında gece boyunca yoğun çatışmalar yaşandığını aktardı.
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