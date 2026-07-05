İsrail İHA'sı Gazze'de Saldırı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail İHA'sı Gazze'de Saldırı Düzenledi

05.07.2026 19:42
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İsrail'e ait insansız hava aracı, Gazze'de sivilleri hedef alarak 2 Filistinlinin ölümüne yol açtı.

İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin merkezindeki Samir Kavşağı yakınında sivillerin toplandığı alanı hedef alması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistinli yerel sağlık kaynağının AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail'e ait İHA Samir Kavşağı yakınında sivillerin bulunduğu noktayı hedef aldı.

İsrail'in Gazze'deki ateşkesi bir kez daha ihlal ederek düzenlediği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail İHA'sı Gazze'de Saldırı Düzenledi - Son Dakika

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