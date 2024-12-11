İsrail İHA'sı Gazze'de Sivil Hedefe Saldırdı

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İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi önünde bekleyen Filistinli bir kadın ve iki çocuğunu hedef alarak öldürdü.

Hastane kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya'da bulunan Kemal Advan Hastanesi önünde duran Filistinli bir kadın ve iki çocuğu, İsrail İHA'sı tarafından atılan roketle hayatını kaybetti.

Saldırıda yaşamını yitiren kadın ile iki çocuğunun naaşlarının hastane içine alındığını aktaran kaynaklar, İsrail ordusunun hastaneyi aralıksız ateş altında tuttuğunu ve ortamın çok tehlikeli olduğunu kaydetti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde uzun süredir devam eden saldırılarına bu sabahtan itibaren büyük hız verdi.

Bölgedeki kaynaklar, "sivillerin yaşadığı bölgelere acımasız saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun soykırım yaptığını" belirtti.