İsrail İHA'sı Lübnan'a Saldırdı: 1 Ölü

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA), Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Havla beldesine düzenlediği hava saldırısında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Havla beldesine İHA saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail'in Nebatiye kentine bağlı Kefr Cuz beldesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.