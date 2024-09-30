İsrail İHA'sını Saldırılara Karşı Savundu - Son Dakika
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İsrail İHA'sını Saldırılara Karşı Savundu

İsrail, Lübnan'dan atılan İHA'nın hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıkladı.

30.09.2024 11:46
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İsrail ordusu, Lübnan topraklarından atılan insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleriyle imha edildiğini açıklarken, dronun Akdeniz'deki gaz sahasını hedef almaya çalıştığı bildirildi.

İsrail ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Lübnan topraklarından atılan İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından önlendiği belirtildi.

İsrail medyası ise İHA'nın Akdeniz'deki gaz sahası Kariş'i hedef almaya çalıştığını aktardı.

Öte yandan, Hizbullah'ın İsrail'in kuzey sınırındaki bölgelerine roketli saldırıları devam ediyor.

Saldırılar nedeniyle İsrail'in yerleşim alanlarında saldırı alarmları aralıklarla çalıyor. İsrail hava savunma sistemlerinin Lübnan'dan atılan bazı roketleri önlediği, bazılarının ise açık araziye düştüğü belirtiliyor.

Kaynak: AA

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