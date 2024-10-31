İsrail ile Ateşkes Umudu Artıyor

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(ANKARA) - Lübnan Başbakanı Necip Mikati'nin İsrail ile ateşkes anlaşmasının birkaç gün içinde ilan edileceğine dair umudunu dile getirmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu danışmanları Amos Hochstein ve Brett McGurk, ateşkes görüşmeleri için bugün İsrail'e gidiyor.

Beyaz Saray'ın üst düzey yetkilileri Brett McGurk ve Amos Hochstein, Lübnan ve Gazze'de olası ateşkes ve Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması konularında görüşmelerde bulunmak üzere bugün İsrail'e gidiyor. Lübnan Başbakanı Mikati dün yaptığı açıklamada, bugün İsrail'e gidecek olan ABD'nin Orta Doğu Elçisi Amos Hochstein ile yaptığı telefon görüşmesinden sonra ateşkes konusunda daha umutlu olduğunu söyledi. Lübnan televizyonuna konuşan Mikati, "Hochstein benimle yaptığı telefon görüşmesinde ay sonundan önce ve 5 Kasım'dan önce bir anlaşmaya varabileceğimizi söyledi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Önümüzdeki saatlerde ya da günlerde ateşkes sağlanacağı konusunda iyimserliğimizi korumalıyız" dedi.

Mikati, 2006 yılında kabul edilen ve Güney Lübnan'ın askerden arındırılmasını öngören ve burada bir BM barış gücü misyonu kuran 1701 sayılı kararı Lübnan'ın tam olarak uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Ancak Mikati, Birleşmiş Milletler'in 1701 ve 1559 sayılı kararlarının uygulanması temelinde 60 günlük ilk sürenin ardından kalıcı bir ateşkesin yürürlüğe girmesi çağrısında bulunan ve ABD tarafından önerilen bir anlaşma taslağı olduğu iddia edilen taslak teklif hakkında yorum yapmadı.

İsrail'e ait bir devlet kanalı, dün İsrail ile Lübnan arasında mevcut İsrail-Hizbullah çatışmalarını sona erdirmek üzere ABD tarafından önerilen bir anlaşma taslağı olduğunu iddia ettiği bir belge yayınlamıştı. İsrailli üst düzey yetkililere dayandırılan haberde, savaş kabinesinin ABD elçisi Amos Hochstein tarafından hazırlanan ve İsrail'e sunulan taslaktan memnun olduğu ve kabul edilme şansının yüksek olduğu belirtilmişti. Taslağa göre İsrail, ABD ve başka bir ülke tarafından denetlenecek olan anlaşmanın imzalanmasından sonra yedi gün içinde güçlerini Güney Lübnan'dan çekmek zorunda kalacak.

ABD medyasının geçen hafta Washington'dan iki yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre; İsrail, ABD'ye, Lübnan'daki savaşı sona erdirecek bir diplomatik bir çözüm için kendi şartlarını içeren bir belge iletti. Axios'un haberine göre, İsrail'in şartları arasında; İsrail Ordusu birliklerinin Lübnan topraklarında "aktif müdahalelerde" bulunmasına izin verilmesi ve hava kuvvetlerinin Lübnan hava sahasında serbest operasyon yapma özgürlüğü olacak.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Sean Savett, cumartesi gününe ait olan ve İsrail medyası tarafından yayınlanan taslağa ilişkin soruları, "Ortada dolaşan çok sayıda rapor ve taslak var. Bunlar müzakerelerin mevcut durumunu yansıtmıyor" diyerek cevapladı. Ancak Savett, İsrail medyası tarafından yayınlanan taslağın daha sonraki müzakereler için temel teşkil edip etmediğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.