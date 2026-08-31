İsrail'in Ateşi 5 Balıkçıyı Yaraladı - Son Dakika
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İsrail'in Ateşi 5 Balıkçıyı Yaraladı

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İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze açıklarındaki balıkçı teknelerine ateş açması sonucu 5 kişi yaralandı.

İsrail deniz kuvvetlerinin Gazze Şeridi açıklarında avlanan balıkçı teknelerine açtığı ateş sonucu 5 Filistinli balıkçı yaralandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail hücumbotları Gazze Şeridi açıklarında avlanan balıkçı teknelerine ateş açtı ve top mermileri fırlattı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hücumbotlarından açılan ateş sonucu Gazze Limanı bölgesinde yaralanan 5 balıkçının sağlık ekiplerince Şifa Hastanesi ile Es-Seraya Sahra Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

İsrail ordusu Gazze'nin orta ve güney bölgelerini vuruyor

Öte yandan İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan Hamed bölgesindeki evlere İsrail ordusuna ait askeri araçlar ve insansız hava araçlarından (İHA) yoğun şekilde ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusu da İsrail ordusu tarafından yoğun ateş altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Ateşi 5 Balıkçıyı Yaraladı - Son Dakika

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