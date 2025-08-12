İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Zirveye Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Zirveye Ulaştı

12.08.2025 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin 2024 İnsan Hakları Raporu'na göre, Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 İnsan Hakları Raporu'na göre işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı insan hakları raporu, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddetinin boyutunu da gözler önüne serdi.

İsrail ile ilgili değerlendirmelerin önceki yıllara göre epey kısaltıldığı 2024 raporunda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetinin hangi boyuta ulaştığı şu şekilde ifade edildi:

"Batı Şeria'da, İsrail'in Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik şiddet olayları, BM'nin 2005 yılında veri kaydetmeye başladığından bu yana en yüksek günlük ortalama rakamlara ulaştı. 29 Temmuz'da İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin bu tür şiddetten korumakla yükümlü olduğuna hükmetti."

Gazze nüfusunun yüzde 90'ı yerlerinden edildi

7 Ekim saldırılarına geniş atıf yapılan raporda, Birleşmiş Milletler'e göre Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 90'ının İsrail ordusunun tahliye emriyle yerinden edildiğini bildirdiği ifade edildi.

Raporun Gazze ile ilgili bölümünde, "Çok sayıda insani yardım çalışanı öldürüldü ve yaralandı. Bunlar arasında, zırhsız ve işaretli bir konvoyla gece seyahat ederken İsrail'in dron saldırısında öldürülen World Central Kitchen'ın yedi çalışanı da vardı. İsrail ordusunun daha sonra yaptığı soruşturma, olayı trajik bir hata olarak nitelendirdi." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan aynı raporda, Gazze'deki baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilerin çoğunun İsrail'e nakledildiği ve bunların çoğunun ortadan kaybolduğuna yönelik raporlar olduğu belirtildi.

İsrail'e destek

İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'nin söz konusu raporunda geniş şekilde Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıf yapılması ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarından "münferit bazı olaylar" şeklinde bahsedilmesi ise dikkati çekti.

Diğer yandan ABD medyasına yansıyan iddialara göre, raporun önceki Başkan Joe Biden yönetiminde hazırlanan İsrail bölümleri, Donald Trump yönetimi geldikten sonra kısaltıldı. Marco Rubio yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle Gazze ile ilgili bölümlerde ciddi kısaltmalar yaptığı iddia edildi.

Kaynak: AA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Zirveye Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze Şeridi’nde bir çocuk daha “açlıktan“ öldü 3 kiloya kadar düşmüştü Gazze Şeridi'nde bir çocuk daha "açlıktan" öldü! 3 kiloya kadar düşmüştü
Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu Kayıp çay ocağı sahibi, dükkanında ölü bulundu
Yol beyaza büründü Kar değil, ’ölüm dansı’ Yol beyaza büründü! Kar değil, 'ölüm dansı'
Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi Şamil Tayyar ile Mehmet Uçum arasında Rezan Epözdemir gerilimi
Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var Yolcu otobüsü soğan yüklü kamyona arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale’de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi Çanakkale'de yanan villalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi
11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi 11 eşini tek tek öldürüp mal varlıklarını üzerine geçirdi
Fenerbahçe’nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye’de Fenerbahçe'nin eski golcüsü Pierre van Hooijdonk yıllar sonra Türkiye'de
Jandarmadan İBB’ye yeni operasyon 13 kişi gözaltına alındı Jandarmadan İBB'ye yeni operasyon! 13 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe Real Madrid’in kalecisini alıyor Fenerbahçe Real Madrid'in kalecisini alıyor
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü

21:53
Balıkesir’deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
Balıkesir'deki 6.1 depremde gözaltına alınanlarla ilgili karar
17:22
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
Sokak ortasında dehşet: Sevgilisini öldürüp aynı silahla intihara kalkıştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
09:49
Otobüste panik anları Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
Otobüste panik anları! Herkes alkollü sandı ama gerçek çok başka çıktı
09:44
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
Minibüs şoförü kendisine korna çalan sürücüyü tekme tokat dövdü
09:41
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne rüşvet operasyonu 17 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 17 kişi gözaltına alındı
09:33
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
Sıcak hava narenciyeyi vurdu
09:24
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında Çanakkale’de alevlerle mücadele sürüyor
Dört bölgede orman yangınları kontrol altında! Çanakkale'de alevlerle mücadele sürüyor
09:19
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
Kazada kopan parmağı gece karanlığında telefon ışığıyla buldular
09:16
Türkiye’nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
Türkiye'nin genç firması Konil Kağıt konkordato ilan etti
09:10
Madonna’dan Papa’ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı: Çok geç olmadan gidin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 23:45:30. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Zirveye Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.