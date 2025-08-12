İsrail'in Batı Şeria'daki Şiddeti Zirveye Ulaştı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2024 İnsan Hakları Raporu'na göre işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddeti 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı insan hakları raporu, Gazze'de soykırım uygulayan İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki şiddetinin boyutunu da gözler önüne serdi.

İsrail ile ilgili değerlendirmelerin önceki yıllara göre epey kısaltıldığı 2024 raporunda, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetinin hangi boyuta ulaştığı şu şekilde ifade edildi:

"Batı Şeria'da, İsrail'in Filistinlilere ve onların mülklerine yönelik şiddet olayları, BM'nin 2005 yılında veri kaydetmeye başladığından bu yana en yüksek günlük ortalama rakamlara ulaştı. 29 Temmuz'da İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki Filistinlilerin bu tür şiddetten korumakla yükümlü olduğuna hükmetti."

Gazze nüfusunun yüzde 90'ı yerlerinden edildi

7 Ekim saldırılarına geniş atıf yapılan raporda, Birleşmiş Milletler'e göre Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 90'ının İsrail ordusunun tahliye emriyle yerinden edildiğini bildirdiği ifade edildi.

Raporun Gazze ile ilgili bölümünde, "Çok sayıda insani yardım çalışanı öldürüldü ve yaralandı. Bunlar arasında, zırhsız ve işaretli bir konvoyla gece seyahat ederken İsrail'in dron saldırısında öldürülen World Central Kitchen'ın yedi çalışanı da vardı. İsrail ordusunun daha sonra yaptığı soruşturma, olayı trajik bir hata olarak nitelendirdi." değerlendirmesine yer verildi.

Öte yandan aynı raporda, Gazze'deki baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilerin çoğunun İsrail'e nakledildiği ve bunların çoğunun ortadan kaybolduğuna yönelik raporlar olduğu belirtildi.

İsrail'e destek

İsrail'e koşulsuz destek veren ABD'nin söz konusu raporunda geniş şekilde Hamas'ın 7 Ekim saldırılarına atıf yapılması ve İsrail'in Gazze'deki katliamlarından "münferit bazı olaylar" şeklinde bahsedilmesi ise dikkati çekti.

Diğer yandan ABD medyasına yansıyan iddialara göre, raporun önceki Başkan Joe Biden yönetiminde hazırlanan İsrail bölümleri, Donald Trump yönetimi geldikten sonra kısaltıldı. Marco Rubio yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı'nın özellikle Gazze ile ilgili bölümlerde ciddi kısaltmalar yaptığı iddia edildi.