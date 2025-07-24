İsrail'in Batı Şeria Kararı Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'in Batı Şeria Kararı Kınandı

24.07.2025 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

10 ülke, İsrail'in Batı Şeria'da egemenlik iddiasını şiddetle kınadı ve uluslararası hukuka vurgu yaptı.

Türkiye'nin de aralarında olduğu 10 ülke, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), işgal altındaki Batı Şeria'da sözde "İsrail egemenliğini" dayatan bildirinin İsrail Meclisince onaylanmasını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Parlamentosu'nun Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin kararı hakkında Bahreyn, Mısır, Endonezya, Ürdün, Nijerya, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Arap Birliği ve İİT tarafından imzalanan ortak açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria üzerinde sözde "İsrail egemenliğini" dayatan bildirinin İsrail Meclisi tarafından onaylanması şiddetle kınanırken "(Taraflar) Bu bildiriyi, uluslararası hukukun açık ve kabul edilemez bir ihlali ve Bileşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarının, özellikle de 1967'den bu yana işgal altında tutulan Filistin topraklarında yerleşim faaliyetleri de dahil olmak üzere işgali meşrulaştırmayı amaçlayan tüm tedbir ve kararların geçersizliğini teyit eden 242 (1967), 338 (1973) ve 2334 (2016) sayılı kararların açık bir ihlali olarak görmektedir." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in tek taraflı hamlesinin hiçbir hukuki etkisi olmadığının ve başta işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olan Doğu Kudüs olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarının hukuki statüsünü değiştiremeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"(Taraflar) İsrail'in işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde hiç surette egemenliği olmadığını bir kez daha teyit etmektedirler. Ayrıca İsrail'in bu tür eylemlerinin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısı ve bunun sonucunda Gazze Şeridi'nde yaşanan insani felaketle daha da şiddetlenen bölgedeki gerginliği artırmaktan başka bir işe yaramadığını vurgulamaktadırlar."

Açıklamada taraflar, "Güvenlik Konseyi ve ilgili tüm aktörler de dahil olmak üzere uluslararası topluma, yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme ve İsrail'in güç kullanarak bir oldubittiyi dayatmayı amaçlayan, adil ve kalıcı bir barış ve iki devletli çözüm ihtimalini baltalayan yasa dışı politikalarını durdurmak üzere harekete geçme çağrısında" bulunarak, "Taraflar ayrıca, uluslararası meşruiyet ve Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözüme ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin gerçekleştirilmesine olan bağlılıklarını bir kez daha teyit ederler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria Kararı Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü Ağabey, miras kavgasında kardeşini pompalı tüfekle öldürdü
Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık Kadın kuaförün 56 Bin TL’lik telefonu böyle çaldı Hırsızlık değil, resmen sihirbazlık! Kadın kuaförün 56 Bin TL'lik telefonu böyle çaldı
Okan Buruk’tan İlkay Gündoğan’a açık kapı Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan'a açık kapı
Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı Bakan Memişoğlu açıkladı: Sezeryan doğumda yıllar sonra düşüş başladı
Netanyahu’ya suikast girişimi Netanyahu'ya suikast girişimi
Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı Aselsan ve SSB arasında 170 milyon dolarlık sözleşme imzalandı
Ünlü şarkıcı sahnede yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi Ünlü şarkıcı sahnede yaşadığı kazayla yürekleri ağızlara getirdi
Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz’e gitti Ali Koç transfer için uçağa atlayıp Portekiz'e gitti

12:43
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren’in babasından yürek yakan sözler
Şehit AKUT gönüllüsü Bayram Eren'in babasından yürek yakan sözler
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
18:11
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
18:10
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt
Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
18:04
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
17:41
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
17:30
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
17:10
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 13:06:09. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria Kararı Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.