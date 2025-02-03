İsrail'in Batı Şeria Saldırıları: 70 Ölü

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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 10'u çocuk 70 Filistinlinin öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da saldırlarını artırdığı belirtildi.

İsrail ordusunun yıl başından bu yana Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği saldırılarda 38, Tubas kentinde 15, Nablus'ta 6, Tulkerim'de 5, El Halil'de 3, Beytüllahim'de 2 ve Kudüs'te bir Filistinlinin öldürüldüğü ifade edilen açıklamada bunların 10'unun çocuk, 1'inin kadın, 2'sinin ise yaşlı olduğu kaydedildi.

İsrail'in ABD'nin desteğiyle, Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Aynı dönemde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 900'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyine yönelik saldırıları

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlatmıştı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırıların şiddetini artırdı.

İsrail ordusu, baskınlar, hava saldırıları, sivil yerleşim yerlerini havaya uçurma ve altyapıyı askeri iş makineleriyle tahrip etme ve Filistinlileri göçe zorlamanın yanında farklı eylemlerle Filistinlilerin canına ve malına zarar veriyor.