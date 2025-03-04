İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınında 7 Filistinli Yaralandı

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İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerindeki beldelere düzenlediği baskınlarda 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılay'dan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus'un güneyindeki Udela beldesinden gerçek mermiyle yaralanan 2 Filistinli çocuğun hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Filistinli çocuklardan birinin 13 yaşında göğsünden, diğerinin de 15 yaşında elinden gerçek mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Udela beldesine baskın düzenlemesinin ardından baskına karşı çıkan Filistinliler ile arbedenin yaşandığı, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Filistin Kızılay'dan yapılan başka bir açıklamada, Beyta beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanan biri 33 diğeri 17 yaşındaki iki Filistinlinin hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah yakınlarındaki Şukba beldesinde Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun iftar vakti köye baskın düzenlediği, Filistinlilerin üzerine ateş açarak bazılarını darbettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 928 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, yaklaşık 14 bin 500 Filistinli gözaltına alındı.