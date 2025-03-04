İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınında 7 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınında 7 Filistinli Yaralandı

İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınları sonucu 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

04.03.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzey ve orta kesimlerindeki beldelere düzenlediği baskınlarda 3'ü çocuk 7 Filistinli yaralandı.

Filistin Kızılay'dan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus'un güneyindeki Udela beldesinden gerçek mermiyle yaralanan 2 Filistinli çocuğun hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Filistinli çocuklardan birinin 13 yaşında göğsünden, diğerinin de 15 yaşında elinden gerçek mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail ordusunun Udela beldesine baskın düzenlemesinin ardından baskına karşı çıkan Filistinliler ile arbedenin yaşandığı, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Filistin Kızılay'dan yapılan başka bir açıklamada, Beyta beldesinde İsrail askerlerinin açtığı ateşle yaralanan biri 33 diğeri 17 yaşındaki iki Filistinlinin hastaneye götürüldüğü aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesiminde Ramallah yakınlarındaki Şukba beldesinde Filistinliler ile İsrail ordusu arasında çıkan çatışmada yaralanan 3 Filistinlinin hastaneye nakledildiği ifade edildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail ordusunun iftar vakti köye baskın düzenlediği, Filistinlilerin üzerine ateş açarak bazılarını darbettiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 168'i çocuk 928 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı, yaklaşık 14 bin 500 Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, ramallah, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınında 7 Filistinli Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:57 Usta sanatçı Edip Akbayram’a gözyaşları eşliğinde veda “Seni saklayacağım baba“ Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! "Seni saklayacağım baba"
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
10:47 Sayısız mağdur vardı Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:44:39. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Batı Şeria'ya Baskınında 7 Filistinli Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.