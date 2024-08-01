İsrail'in Beyrut saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın ve 2'si çocuk olmak üzere toplam 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür de saldırıda hayatını kaybedenler arasında yer alıyor. İsrail ordusu, Şükür'ün öldürüldüğünü 30 Temmuz'da duyurmuştu.

01.08.2024 13:47
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İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısının 7'ye yükseldiği bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Beyrut'taki Dahiye bölgesinde bir binaya düzenlediği hava saldırısındaki kayıplarla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in hava saldırısı sonucu aralarında Hizbullah'ın komutanlarından Fuad Şükür'ün (63) de bulunduğu 3'ü kadın ve 2'si çocuk, toplam 7 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öte yandan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Şükür'ün cenazesinde bir konuşma yapması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada yaralı sayısını da 80 olduğunu duyurmuştu.

İsrail'in Şükür'e düzenlediği suikast

İsrail ordusu, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın komutanlarından Şükür'ü öldürdüğünü duyurmuştu.

Hizbullah Hareketi de daha sonra İsrail ordusunun Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün öldüğünü doğrulamıştı.

İsrail basınında da Şükür'ün birkaç yıl önce Hizbullah'ın "hassas füze projesi" komutanı olarak atandığı aktarılmıştı.

Hizbullah komutanı Fuad Şükür, 1983'te Beyrut'taki ABD Deniz Piyadeleri kışlasının bombalanmasında rolü olduğu iddiasıyla Washington'un başına ödül koyduğu isimler arasında yer alıyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Beyrut saldırısında ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi - Son Dakika

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