İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda yaralananların sayısının ise 74 olduğunu açıkladı. Saldırı, Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ni hedef almıştı.

31.07.2024 01:17
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısının biri kadın, 2'si çocuk olmak üzere 3'e çıktığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine yönelik saldırısında ölenlerin sayısı 3'e (1'i kadın, 2'si çocuk), yaralananların sayısı 74'e yükseldi." ifadelerine yer verildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde şiddetli patlama meydana gelmişti. Saldırı bölgedeki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirilmişti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, başkent Beyrut'un güney bölgesine yönelik düzenlenen İsrail saldırısında Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nin hedef alındığı kaydedilmişti.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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