İsrail'in Cenin kampında evini kışlaya çevirdiği Filistinli aile, yuvalarına dönmenin hayalini kuruyor - Son Dakika
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İsrail'in Cenin kampında evini kışlaya çevirdiği Filistinli aile, yuvalarına dönmenin hayalini kuruyor

İsrail\'in Cenin kampında evini kışlaya çevirdiği Filistinli aile, yuvalarına dönmenin hayalini kuruyor

İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin Mülteci Kampı'nda, evini askeri kışlaya çevirdiği 45 yaşındaki Eşref en-Nubani'nin ailesi, barınma ihtiyacını giderme yolunda bir evden diğerine taşınarak dağıldı.

24.04.2025 15:12
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İsrail ordusunun aylardır saldırılarını sürdürdüğü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin Mülteci Kampı'nda, evini askeri kışlaya çevirdiği 45 yaşındaki Eşref en-Nubani'nin ailesi, barınma ihtiyacını giderme yolunda bir evden diğerine taşınarak dağıldı.

İsrail ordusunun Cenin kampına defalarca saldırılar düzenlemesine rağmen Nubani ailesi daha önce terk etmediği evinden bu kez aile reisinin kalıcı tedaviye ihtiyaç duyması sebebiyle ayrılmak zorunda kaldı.

Eşref en-Nubani, İsrail ordusunun düzenlediği, aralarında 14 yaşındaki büyük oğlu Mahmud'un da bulunduğu 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıda yaralandı.

Halihazırda Cenin kampı yakınındaki El-Hedef Mahallesi'nde yaşayan Nubani, geçim kaynaklarını kaybettiklerini, İsrail'in daha önce düzenlediği saldırılarda oğulları Mahmud ile damadının hayatını kaybettiğini, kendisinin de yaralandığını belirtti.

Nubani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Askeri hareketliliğin ilk anında tedaviye ihtiyacım olmasına rağmen zor bir durumda koltuk değneklerimle evimden çıktım. Geçen yıl temmuz ayında İsrail'in düzenlediği saldırıda yaralanmıştım." dedi.

Nubani ailesinin evi Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun saldırılarında "merkez" olarak kullandığı es-Sikke Caddesi'nde bulunuyordu.

El-Hedef Mahallesi'nden kendi evini görebildiğini söyleyen Nubani, "Kalbim hasretle dolu, İsrail ordusunun çekilmesinin ardından hemen kampa döneceğim." diye konuştu.

Nubani, İsrail ordusunun yıkım ve saldırılarına rağmen Cenin Mülteci Kampı'na yakın zamanda dönmeyi umut ettiğini söyledi.

Görme kaybı ve işitme zorluğu sebebiyle tedavi gördüğünü söyleyen Nubani, taşımacılık yaptığı tek geçim kaynağı olan kamyonunu da İsrail ordusunun kullanılmaz hale getirdiğini aktardı.

Nubani, "Bugün işsizim ve eşi şehit olan kızım ile 4 çocuğu dahil 12 kişilik bir aileden sorumluyum." dedi.

Filistinli adam, evinden, doğup büyüdüğü yerden farklı bir yerde yaşamanın son derece zor olduğunu belirtti.

Nubani, "Şehit oğlumun kokusunu alabilmek için evime geri döneceğim. Ev taşlardan ibaret değildir; anılarımız ve hayattır." ifadelerini kullandı.

"Şehit oğlumun elbiseleri için evime dönmeyi temenni ediyorum"

Eşref Nubani'nin eşi Semira da üzüntülü bir şekilde, "İşgalci İsrail askerleri önünüzde duran evinizi mesken tutmuşken, bir evden diğerine taşınarak kirada oturmak zor." diye konuştu.

Filistinli kadın, "Burada bize saygı duyan ve yardım eli uzatan ailelerle ile yaşıyorum ama hiçbir şey eviniz ve özeliniz gibi olmaz." dedi.

Semira Nubani, "Evinize birkaç metre uzaklıkta olup da işgalciler ve kurşunları sebebiyle oraya ulaşamamanız çok zor ve acı verici." ifadelerini kullandı.

Acılı anne, "Uzaktan bakıyorum ve şehit oğlumun elbiselerini, eşyalarını, kampta bıraktığım tüm özel eşyalarımı ve anılarımı geri almak için dönmeyi temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Evinin yıkılmadığını söyleyen Nubani, "İsrail askerlerinin kışlaya çevirdikten sonra eve ne yaptıklarını bilmiyoruz." diye konuştu.

Nubani, neredeyse her gün Cenin Mülteci Kampı çevresine giderek neler olup bittiğini kontrol ettiğini ancak İsrail ordusunun varlığı sebebiyle yaşadıkları yere giremediğini ifade etti.

Cenin Belediye Başkanı Muhammed Cerrar da AA muhabirine daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'nda Filistinlilerin evlerini yıkmaya devam ettiğini söylemişti.

Cerrar, İsrail'in Cenin kampındaki 600 evi tamamen yıktığını ve evlerin çoğunluğunun yaşanmaz hale geldiğini aktarmıştı.

İsrail ordusunun saldırılarını başlatmasının ardından Cenin kampından 21 bin Filistinlinin göçe zorlandığını belirten Cerrar, İsrail saldırılarında Cenin kampında 39 Filistinlinin hayatını kaybettiğini söylemişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 956 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarındaki saldırı ve ablukasını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Filistin, Güncel, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Cenin kampında evini kışlaya çevirdiği Filistinli aile, yuvalarına dönmenin hayalini kuruyor - Son Dakika

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