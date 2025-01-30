İsrail'in Cenin Saldırılarında Ürdünlü Genç Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'tan beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Ürdünlü gencin cenazesi ülkesine gönderildi.

Filistin Sivil İşler Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na saldırılarını başlattığı 21 Ocak'ta Ürdün vatandaşı 27 yaşındaki Halaf Ahmed el-Cemhavi'nin yaşamını yitirdiği hatırlatıldı.

Cemhavi'nin cenazesini teslim almak için İsrail makamlarıyla temas halinde oldukları bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail'den teslim alınan Cemhavi'nin cenazesinin toprağa verilmek üzere memleketi Ürdün'e gönderildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili Ürdün makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Cenin'e saldırıları ve kuşatması

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Demir Duvar" adını verdiği saldırı başlattı.

Bu saldırılarda şu ana kadar 17 kişi hayatını kaybetti, 50 Filistinli yaralandı.

İsrail, Cenin'de sürdürdüğü şiddetli saldırılarını 27 Ocak Pazartesi Tulkerim'e taşımıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde yürüttüğü saldırılarda ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına zarar veriyor, bölgedeki evleri de yıkıyor.

Öte yandan İsrail'in 21 Ocak'tan bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 60 evin yıkıldığı bildirildi.