İsrail'in Gazze Ablukası ve Madleen Gemisi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Ablukası ve Madleen Gemisi

08.06.2025 16:05
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Yasemin Acar, Madleen yelkenlisinin Gazze'ye insani yardım ulaştırma çabalarını sürdürüyor.

İsrail'in şiddetli saldırılarla birlikte Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı aşarak insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) "Madleen" yelkenlisindeki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, İsrail'in "internet karartması uygulamaya başladığını" söyledi.

İsrail'in müdahale edecekleri yönündeki tehditlerine rağmen Gazze'ye insani yardım ulaştırma ve ablukayı kırma hedefiyle İtalya'nın Katanya limanından yola çıkan "Madleen" yelkenlisinde bulunan FFC Basın Koordinatörü ve insan hakları aktivisti Acar, AA muhabirine konuştu.

İsrail basınında donanma gemilerinin "Madleen" yelkenlisine müdahale için gönderildiğine ilişkin haberlere işaret eden Acar, "Karadaki ekibimiz tarafından bize yönelik internet karatmasının resmen başladığına dair bilgilendirildik. ve bunu bağlantımızdaki kesintilerle görebiliyoruz, çünkü (internet) çok yavaşladı." dedi.

Gazze'den 160 deniz mili uzaklıkta olduklarını ve her an dünyayla irtibatlarının kopabileceği riskine işaret eden Acar, şu an Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sularda olduklarını vurguladı.

"İsrail insani misyona şiddet uygularsa yeni bir savaş suçu daha işlemiş olur"

İsrail donanma güçlerinin Gazze halkına yardım taşıyan Madleen gemisine yönelik olası müdahalesine ilişkin "Gazze topraklarına doğru giden uluslararası sulardayız. Eğer bize bir şey olursa, yani İsrail güçleri yardım taşıyan insani misyona şiddet uygularsa, bu yeni bir savaş suçu olur, çünkü biz onların topraklarında değiliz." diye konuştu.

İsrail'in daha önce de Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım götürmeyi hedefleyen gemileri hedef aldığını vurgulayan Acar, Mavi Marmara'ya 2010'da uluslararası sularda gerçekleştirilen 10 kişinin yaşamını yitirdiği saldırı ve Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisine Malta açıklarında 2 Mayıs'ta düzenlenen insansız hava aracı saldırısını hatırlattı.

"Önümüzdeki 24 saat çok kritik"

FFC Basın Koordinatörü Yasemin Acar, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki halka insani yardım ulaştırmak için 8 gündür denizde seyrettiklerini belirterek, "Önümüzdeki 24 saat çok kritik." dedi.

Herhangi bir İsrail müdahalesi olmaması durumunda planlarının yarın sabah Gazze'ye ulaşmak olduğunu belirten Acar, İsrail'in insani yardım gemisiyle doğrudan veya dolaylı olarak henüz irtibat kurmadığını belirtti.

Aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişilik ekibin moralinin yüksek olduğunu vurgulayan Acar, "Madleen gemisi İsrail'e karşı küresel bir ayaklanmanın sadece küçük bir parçası." dedi.

Uluslararası kamuoyu ve ülkelerin İsrail'in Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırılara ve uyguladığı ablukaya ses çıkarmadığına işaret eden Acar, "Aslında politikacıların Gazze için yapması gerekeni Madleen yelkenlisiyle yapmayı hedeflediklerini" belirterek "Biz silah taşımıyoruz. Şiddet aramıyoruz. Bizim tek isteğimiz, dünyanın bu konuda sessiz kalmaması." ifadesini kullandı.

Acar, amaçlarının "Gazze'ye uygulanan yasadışı ablukayı kaldırılması ve taşıdıkları insani yardımların açlıkla boğuşan Filistin halkına ulaştırılması olduğunu" vurguladı.

İsrail'den Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye tehdit

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Özgürlük Filosu Koalisyonuna (Freedom Flotilla Coalition-FFF) ait Madleen gemisinin Gazze kıyılarına varmasını engellemek için İsrail ordusuna "ne gerekiyorsa yapması" yönünde talimat verdiğini duyurdu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve deniz kuvvetleri komutanlarıyla yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşan Katz, "İsrail ordusuna Madleen nefret filosunun Gazze'ye ulaşmasını engellemek için ne gerekiyorsa yapmaları yönünde talimat verdim. Yahudi karşıtı (antisemitik) Greta ve Hamas propaganda sözcülerine açıkça söylüyorum: Geri dönün, çünkü Gazze'ye ulaşmayacaksınız." ifadelerini kullandı.

"Madleen" İtalya'dan yola çıkmıştı

Özgürlük Filosu Koalisyonu isimli sivil toplum kuruluşunun, Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik "Madleen" yelkenlisi, 1 Haziran'da Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

Yelkenlide, aralarında İsveçli aktivist Greta Thunberg ve İrlandalı aktör Liam Cunningham'in de olduğu 12 kişi bulunuyor. Yelkenli şu sıralarda Mısır kara sularında ilerliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yaptığı basın açıklamasında, İsrail saldırıları altında açlıkla boğuşan Gazze'deki Filistinlilere insani yardım taşıyan gemiye karşı harekete geçmek için hazırlık yaptıklarını söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze Ablukası ve Madleen Gemisi - Son Dakika

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