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İsrail'in Gazze'deki ihlalleri uluslararası forumda masaya yatırıldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki ihlalleri uluslararası forumda masaya yatırıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen uluslararası forumda, İsrail'in Gazze'deki ihlalleri ve uluslararası hukuku çiğneyen eylemleri tartışıldı. Forumda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Soykırım Sözleşmesi davası ve işgal altındaki ülkelerin direnişi gibi konular ele alındı. Konuşmacılar, İsrail'in uzun süredir devam eden ihlallerine dikkat çekerek, uluslararası hukuka aykırı davranışlar sergilediğini belirtti. Gazze'deki soykırımı durdurma çağrısı da yapıldı.

İsrail\'in Gazze\'deki ihlalleri uluslararası forumda masaya yatırıldı
24.01.2024 - 22:25,  Güncelleme: 22:27
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İsviçre'nin Cenevre kentinde "İnsan Haklarının Dönüm Noktası: Küresel Taahhütlerin ve Etkinliğin Yeniden Değerlendirilmesi" başlığıyla düzenlenen uluslararası forumda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki ihlalleri ve uluslararası hukuku çiğneyen eylemleri masaya yatırıldı.

Forum, Tunus İşkence Mağdurları Derneği (AVTT), Sivil Toplum Kuruluşları Koordinasyon Komitesi (HIMAM), Ürdün Sivil Koalisyonu (HIMA) ve Arap Sivil Toplum Kuruluşları Kalkınma Ağı (ANND) işbirliğiyle 2 oturumda gerçekleşti.

Program, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.

Bu kapsamda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve işgali sırasında işlediği suçlar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'deki fiillerinin Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) açtığı dava ve işgal altındaki ülkelerin direnişi ile kendi kaderini tayin hakkı gibi konular gündeme geldi.

Foruma konuşmacı olarak katılan Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilciliğinden diplomat Thembela Ngculu, İsrail'in, uluslararası hukukun bazı emredici normlarının uzun süredir devam eden ihlallerine işaret ederek, "İsrail, Gazze'deki mevcut çatışmada, soykırımı besleyebilecek sistematik bir davranış modeli gösteren ve Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesini ihlal anlamına gelen eylemlerde bulundu." dedi.

Ngculu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanında dava açtığını da hatırlattı.

Ürdünlü Gazeteci Nidal Mansour ise "İsrail'in, Gazze'deki Filistin halkına yönelik başlattığı savaşın üzerinden 110 gün geçmesine rağmen insan hakları konusunda teori üreten ülkeler, Gazze'de işlenen suçlara ya ortak oldular ya da sessiz kaldılar." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de binlerce kadın ve çocuğun öldürüldüğünü vurgulayan Mansour, Birleşmiş Milletler'in (BM) de bugüne kadar üzerine düşen görev ve rolleri layıkıyla yerine getiremediğini söyledi.

Mansour, "İnsan hakları, bir yol ayrımında. Gazze, uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku açısından gerçek bir sınavdır. İsrail, bugün değil tarih boyunca Filistin'i işgalinden 75 yıl sonra savaş gücünü dayatıyor. Dünya ya ortak oluyor ya sessiz kalıyor." diye konuştu.

Konuşmacılar, daha sonra konuklardan gelen soruları yanıtladı.

Toplantının yapıldığı salona Filistin bayrakları ve üzerinde "Gazze'deki soykırımı durdurun" yazılı pankart da asıldı.

Kaynak: AA
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İsviçre, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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