İsrail'in Gazze'deki okul saldırısı uluslararası tepkilere yol açtı

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İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı çok sayıda ülke kınarken Almanya, "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle İsrail'in saldırısını savundu.

Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, Berlin'de basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı değerlendirdi.

Buechner, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Sahadaki gerçeklik Hamas'ın okulları, hastaneleri ve anaokullarını komuta merkezi olarak kullanıp konuşlanmasını ve Gazze Şeridi halkını tamamen kendi iradeleri dışında kalkan olarak istismar etmesini de içermektedir. Bu da bu durumun üzücü bir gerçeğidir." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.