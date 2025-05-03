İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Gazetecileri Hedef Aldı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Gazetecileri Hedef Aldı

Filistinli kurumlar, 7 Ekim'den bu yana 210 gazetecinin hayatını kaybettiğini ve 55'inin tutuklu olduğunu açıkladı.

03.05.2025 17:14
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Filistinli esirler konusunda faaliyet gösteren kurumlar, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda, gazetecilere yönelik sistematik hedef almanın, ülke tarihindeki "en kanlı dönem" olarak kayıtlara geçtiğini belirtti.

Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, Filistin Esirler Kulübü ile Esir Destek ve İnsan Hakları Kurumu ed-Damir tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü dolayısıyla ortak bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Gazetecilere yönelik saldırılar, İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı soykırım savaşında gazetecilik tarihinin en kanlı aşamasına işaret ediyor. O tarihten bu yana 210'dan fazla gazeteci yaşamını yitirdi, 180'e yakın gazeteci gözaltına alındı veya tutuklandı." ifadeleri yer aldı.

55 gazeteci hala tutuklu

Halen İsrail hapishanelerinde 55 gazetecinin bulunduğunu ve bunlardan 19'unun herhangi bir suçlama olmaksızın idari tutuklulukla cezaevinde tutulduğu belirtilen açıklamada, gazetecilerin yalnızca kendilerinin değil, ailelerinin de hedef alındığı vurgulanarak, çok sayıda gazetecinin ailesiyle birlikte İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Bu durumun, "gerçeği susturma ve Gazze'deki soykırımı belgeleyen sesleri ortadan kaldırma girişimi" olduğu kaydedildi.

Kaybolan gazeteciler ve sosyal medyaya baskı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gazeteciler Nidal el-Vahidi ve Heysem Abdulvahid'in akıbeti hakkında bilgi vermediğine dikkati çekilen açıklamada, bu durumun "zorla kaybettirme suçu" teşkil ettiği ifade edildi.

Ayrıca, İsrail'in sosyal medya platformlarını ifade özgürlüğünün aracı olmaktan çıkarıp birer baskı ve suçlama aracına dönüştürdüğü, gazetecilere yönelik gözaltıların sık sık "kışkırtma" iddiasıyla gerekçelendirildiği kaydedildi.

Batı Şeria'da da baskılar sürüyor

Gazze'deki soykırım saldırılarına paralel olarak Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de İsrail ordusu ile Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının arttığına dikkati çekilen açıklamada, bu bölgelerde bugüne kadar 960'tan fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığı ve 16 bin 400 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli kurumlar, İsrail'in ABD desteğiyle Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, ayrıca 11 binden fazla kişinin kayıp olduğunu hatırlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Filistin, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Gazetecileri Hedef Aldı - Son Dakika

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