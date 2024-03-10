İsrail'in Gazze'deki saldırısında en az 13 Filistinli öldü

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GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Filistinli tıbbi kaynaklar ve görgü tanıkları, İsrail'in Gazze'nin iç kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu en az 13 Filistinlinin öldüğünü söyledi.

Görgü tanıkları Cumartesi günü Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bir evi iki füzeyle hedef aldığını, bu saldırı sonucu evin yıkıldığını ve komşu evlerde de hasar meydana geldiğini belirtti.

Tıbbi kaynaklar, İsrail hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 13 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de çeşitli derecelerde yaralandığını ve tüm yaralıların hastanelere nakledildiğini ifade etti.

Öte yandan Filistin Dışişleri Bakanlığı İsrail'i "Gazze'deki tüm nüfusu bir ölüm kasırgasına sürüklemekle" suçladı.

Bakanlık ayrıca İsrail'in sivillerin korunması ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin tüm uluslararası karar ve talepleri sürekli olarak görmezden gelmesini de kınadı.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.960'a, yaralı sayısı ise 72.524'e yükseldi.