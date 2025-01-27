İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bir Çocuk Öldü - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bir Çocuk Öldü

İsrail ordusunun Gazze'de hedef aldığı at arabasında 5 yaşındaki Neda yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

27.01.2025 22:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek bir at arabasını hedef aldığı saldırıda bir kız çocuğun hayatını kaybettiği, 3 sivilin yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ateş açtığı belirtildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivilleri taşıyan bir at arabasını hedef aldığı aktarılan haberde, saldırıda 5 yaşındaki Neda Muhammed el-Amudi isimli kız çocuğunun yaşamını yitirdiği, 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Haberde, hayatını kaybeden çocuk ile yaralanan vatandaşların Avde Hastanesine nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten ateşkese varılana kadar Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 841'i çocuk, 12 bin 298'i kadın olmak üzere 47 bin 283 Filistinli öldü, 111 bin 472 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Saldırısında Bir Çocuk Öldü - Son Dakika

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