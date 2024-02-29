İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 81'e yükseldi

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ölü sayısı 81'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kudra, İsrail ordusunun saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 81'e yaralı sayısının da 700'e çıktığını belirtti.
Sözcü Kudra, İsrail'in saldırısında ölen ve yaralananların Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere sevk edildiğini aktararak "Sağlık ekipleri, hala kısıtlı imkanlarla ciddi vakalarla ilgilenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.
Çok sayıda yaralının durumunun ağır olduğunu kaydeden Kudra, ölü sayısının 100'ü aşabileceğine dikkati çekti.
İsrail ordusu, sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde Nablusi Kavşağında insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almıştı.
Görgü tanıkları, İsrail'in ölü ve yaralıları Şifa Hastanesine taşıyan sağlık ekipleri ile sivilleri de hedef aldığını açıklamıştı.
Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.
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