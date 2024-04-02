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İsrail'in Gazze'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti

İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti. Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi. Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

02.04.2024 01:39
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İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.

Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısında Birleşik Krallık, Polonya ve Avustralya'dan birer kişi ile birisinin kimliği henüz belirlenemeyen 4 yabancı uyruklunun öldüğü belirtildi.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti - Son Dakika

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