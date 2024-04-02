İsrail\'in Gazze\'deki saldırısında uluslararası yardım kuruluşunun çalışanları hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre İsrail güçleri, Deyr el-Belah şehrinin batısındaki sahil yolunda sivil aracı hedef aldı.
Saldırıda uluslararası kuruluşun yabancı uyruklu 4 çalışanı yaşamını yitirdi.
Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırısında Birleşik Krallık, Polonya ve Avustralya'dan birer kişi ile birisinin kimliği henüz belirlenemeyen 4 yabancı uyruklunun öldüğü belirtildi.
Öte yandan İsrail savaş uçakları, Deyr el-Belah'ın El-Hakar bölgesindeki El-Beşir Camisi'ne hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda bir çocuk yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga sonucunda R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.'yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya müdahale ederken, soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı ve ardından yol kenarındaki ağaçlara ve direklere çarparak sürüklendi. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki arkadaşı hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden iki kişiyi belirledi ve cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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