İsrail'in Gazze'deki Zorla Göç Çabaları - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'deki Zorla Göç Çabaları

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

07.10.2024 13:17
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İsrail ordusu, saldırılara, açlığa ve bombardımanlara rağmen topraklarından ayrılmayarak Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kalan Filistinlileri zorla yerlerinden çıkarmak için yeni bir girişim başlattı.

Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya hesabından Gazze'nin kuzeyindeki geniş bir bölgeyi kapsayan bir harita yayımladı.

Adraee, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Beyt Lahiya ve Cibaliya bölgelerine yoğun saldırılar düzenlediğini belirtti.

Bu bölgelerde yaşayan Filistinlilerden Gazze'nin güneyine göç etmelerini isteyen Adraee, "güvenliğiniz için bölgeden ayrılmanız gerekiyor" diyerek Filistinlilere gözdağı vermeye çalıştı.

Saldırılara ve kıtlığa rağmen 250 bine yakın Filistinli evlerini terk etmedi

İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 1,4 milyon Filistinli ikamet ediyordu.

Saldırılarla harabeye çevrilen ve açlığa mahkum edilen Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin 1 milyondan fazlası "güvenli olduğu" iddia edilen ancak daha sonra hedef alınan güneye göç etmek zorunda kaldı.

Ağır yıkımın oluştuğu Gazze'nin kuzeyindeki halkın bir kısmı ise İsrail saldırıları ve açlığa rağmen topraklarını terk etmedi.

Bugün itibarıyla Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 250 bin Filistinlinin bulunduğu tahmin ediliyor.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini boşaltmayı hedeflediği belirtiliyor

İsrail ordusu, dün Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yeniden kara saldırısı başlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve İran'a vereceği muhtemel karşılık beklenirken Gazze'nin kuzeyinde yeni bir şiddet ve göç dalgası başlatması dikkati çekti.

Uluslararası toplum, İsrail'in şiddetinin yayıldığı diğer alanları tartışırken Gazze'nin kuzeyindeki bu yeni hamle, İsrail'de bazı milletvekilleri ve bakanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nin kuzeyini "sivilden arındırılmış kapalı askeri bölge" ilan etmesi çağrısının ardından geldi.

"Israel Hayom" gazetesi, koalisyon hükümetindeki bakanların da içinde bulunduğu 27 kişinin, 18 Eylül'de Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden tehciri için hazırlanan planı uygulamasına yönelik Netanyahu'ya mektup yazdığını bildirmişti.

Uzmanlar, İsrail'in bu yeni saldırı dalgası ve sözde "tahliye emirleriyle" bölgeyi Filistinlilerden arındırarak işgal altında "askeri bölgeye" çevirmeyi amaçladığı belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail'in Gazze'deki Zorla Göç Çabaları - Son Dakika

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