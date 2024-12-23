İsrail'in Gazze Saldırısı: 23 Ölü

GAZZE, 23 Aralık (Xinhua) -- İsrail'in Gazze Şeridi ile olan güney sınırından görülen, Gazze Şeridi'ndeki yıkılmış binalar, 22 Aralık 2024.
Filistin'in resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in pazar günü Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği hava saldırılarında en az 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. (Fotoğraf: Gil Cohen M/Xinhua)
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