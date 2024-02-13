İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 473'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 473'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında can kaybı 28 bin 473\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 130 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 473'e yükseldi. Son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 133 kişi öldü, 162 kişi yaralandı. Toplamda ise 68 bin 146 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında ve yol kenarlarında bulunan ölülere ulaşamıyor.

13.02.2024 13:27  Güncelleme: 13:33
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 130 gündür sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 28 bin 473'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 130 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 133 kişinin öldürüldüğünü, 162 kişinin de yaralandığını aktardı.

Gazze'deki toplam can kaybının 28 bin 473'e, yaralı sayısının da 68 bin 146'ya ulaştığını belirten Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını bildirdi.

Kaynak: AA

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