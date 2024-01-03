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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 313'e ulaştı - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 313'e ulaştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 22 bin 313'e ulaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarında ölü sayısı 22 bin 313\'e ulaştı
03.01.2024 - 13:23,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 128 artarak 22 bin 313'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 89 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 128 Filistinlinin daha öldürüldüğü, 261 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte ailelere yönelik 10 "katliam" gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 313'e, yaralananların sayısının da 57 bin 296'ya çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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