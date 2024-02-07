İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 27 bin 708'e yükseldi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 27 bin 708'e yükseldi

İsrail\'in Gazze Şeridi\'ne saldırıları devam ediyor: Ölü sayısı 27 bin 708\'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 124 gündür sürdürdüğü saldırılarda 123 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 169 sivilin yaralandığını açıkladı. Ölü ve yaralı sayısının artmasına rağmen, enkaz altında ve yol kenarlarında kalan ölülere ulaşmanın zor olduğu belirtildi.

07.02.2024 15:05  Güncelleme: 15:06
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 27 bin 708'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 124 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik "16 katliam" yaptığı aktarılan açıklamada, İsrail'in bir günlük saldırılarında 123 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 169 sivilin de yaralandığı ifade edildi.

Hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 708'e, yaralı sayısının da 67 bin 147'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

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